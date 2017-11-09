Азербайджанец продавал в Москве билеты на несуществующий концерт Билана

В полицию Москвы поступило заявление о мошенничестве от уроженца Мурманской области. По словам пострадавшего, его супруга совершила покупку билетов на концерт популярного российского исполнителя Димы Билана через сервис «Авито», сообщают российские СМИ.

Заплатив 10 000 рублей, женщина так и не смогла вновь связаться с продавцом. Полицейские провели собственное расследование, в результате задержав предполагаемого злоумышленника, которым оказался уроженец Азербайджана.

На данный момент нигде не работающий, мужчина решил подобным мошенническим образом улучшить свое материальное положение. По факту возбуждено уголовное дело.