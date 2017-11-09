Подписаться на уведомления
 

Азербайджанец продавал в Москве билеты на несуществующий концерт Билана

 

В полицию Москвы поступило заявление о мошенничестве от уроженца Мурманской области. По словам пострадавшего, его супруга совершила покупку билетов на концерт популярного российского исполнителя Димы Билана через сервис «Авито», сообщают российские СМИ.

Заплатив 10 000 рублей, женщина так и не смогла вновь связаться с продавцом. Полицейские провели собственное расследование, в результате задержав предполагаемого злоумышленника, которым оказался уроженец Азербайджана.

На данный момент нигде не работающий, мужчина решил подобным мошенническим образом улучшить свое материальное положение. По факту возбуждено уголовное дело.

671 просмотров


Старости
Яркая сподвижница Гейдара Алиева
Яркая сподвижница Гейдара Алиева Сегодня ей 66 лет
Наша погода
Сегодня 14° / 12°
10 Ноя 15° / 9°
11 Ноя 17° / 11°
12 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Протестующие армянские студенты требуют встречи с премьером
Экс-премьера Ливана взяли в заложники в Саудовской Аравии
Карпов восхищен азербайджанскими шахматистами
Азербайджанец продавал в Москве билеты на несуществующий концерт Билана
Под Петербургом исчез газопровод стоимостью почти в 2 миллиарда рублей
Мария Захарова о встрече Налбандяна и Мамедъярова
Армия Асада освободила от ИГИЛ последний оплот
В Турции задержан азербайджанский контрабандист
И снова вокруг Ирана новый автор haqqin.az
Евросоюз в ожидании отставки Терезы Мэй
В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу
Умерла «девушка Джеймса Бонда»
Мировые звезды на дне рождения Араза Агаларова фото
Кевин Спейси приставал к сыну американской телеведущей
Ильгар Гаджиев строит небоскребы в центре Москвы
Новейший двигатель SpaceX взорвался на испытаниях
Российский газ в азербайджанской трубе?
Дожди и ветер в Баку
«День Рахмона» в Милли Меджлисе
На азербайджано-российской границе нашли залежи золота
Пекин и Вашингтон заключили соглашения на $253,4 миллиарда
Испанцы бойкотируют каталонские продукты
Британец в летающем костюме установил мировой рекорд видео
Игнорирующим журналистов казахстанским чиновникам урежут зарплату
Россия запретила ввоз 52 тонн фруктов и овощей из Азербайджана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться