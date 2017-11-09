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Карпов восхищен азербайджанскими шахматистами

 

Советский и российский шахматист, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, обладатель девяти шахматных «Оскаров» Анатолий Карпов прокомментировал журналу «Москва - Баку» грандиозную победу сборной Азербайджана на прошедшем на Крите чемпионате Европы по шахматам.

«Мои поздравления сборной Азербайджана с замечательной, уже третьей в истории победой на чемпионате Европы, просто нет слов.

Убедительная победа Азербайджана над сборной России в 8-м туре со счетом 3:1, ставшая для многих сюрпризом, на мой взгляд, и определила успех команды в чемпионате Европы. Россия дала слабину в матче с Азербайджаном, что поделаешь.

Победа Азербайджана еще раз показала, что шахматная сборная страны все так же хороша и дружна, что с каждым годом она становится все сильнее и сильнее. Это показывает высочайший уровень Азербайджана как спортивной страны.

Все в азербайджанской команде молодцы - что добились победы, что показали высочайший уровень. И Рауф Мамедов, ставший лучшим шахматистом чемпионата Европы, и Теймур Раджабов, и Эльтадж Сафарли и другие. Но Шахрияру Мамедъярову мне хотелось бы передать особые поздравления. После 6-го тура он оказался на второй строчке в мировом рейтинге. После Магнуса Карлсена! В мае этого года он установил рекорд – его рейтинг поднялся до отметки 2801. Это первый такой показатель в истории азербайджанских шахмат. Шахрияр давно стоит очень высоко и прочно, и стабильно в рейтинге, в шахматном мире. Он один из лучших шахматистов мира», - сказал Анатолий Карпов.

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