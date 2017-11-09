Экс-премьера Ливана взяли в заложники в Саудовской Аравии

Подавшего недавно в отставку с поста премьер-министра Ливана Саада Харири насильно удерживают в Эр-Рияде, ограничивая его свободу, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в ливанском правительстве.

В той или иной интерпретации эта информация передается также рядом арабских и израильских СМИ. В окружении Харири эти слухи пока не подтверждают. Саудовские власти от комментариев по теме воздерживаются.

Собеседник Reuters говорит, что Бейрут готовит обращение к арабским и западным государствам с просьбой об оказании давления на Эр-Рияд в целях добиться от него "освобождения" Харири.

"Удержание Харири с ограничением его свободы в Эр-Рияде является атакой на суверенитет Ливана. Наше достоинство – его достоинство", – заявил ливанский чиновник.

Накануне вечером ливанские СМИ сообщали, что самолет Саада Харири вылетел из Эр-Рияда в Бейрут. Но, судя по имеющейся информации, на борту этого самолета политика не было.

4 ноября Саад Харири, прибыв с визитом в Саудовскую Аравию, объявил о своей отставке. Это решение он объяснил вмешательством Ирана во внутренние дела своей страны, а также давлением на него со стороны "Хизбаллы" и сведениями о готовящемся на него покушении.

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, комментируя факт отставки Харири, в свою очередь, обвинил Саудовскую Аравию во вмешательстве во внутренние дела Ливана, при этом заявив, что ему ничего не известно о якобы готовившемся на Харири покушении.

Западные СМИ пишут о том, что Харири поспешил покинуть Ливан, так как получил информацию о готовящемся на него покушении. По некоторым данным, об этом его могли уведомить саудовцы, проинформированные американскими или израильскими спецслужбами.

Напомним, что отец Саада - Рафик Харири был убит в Бейруте 14 февраля 2005 года. Международное расследование показало, что к этому политическому убийству (при взрыве бомбы погибли тогда 22 человека) причастны "Хизбалла", Иран и Сирия. Однако никто из организаторов теракта ответственности за него так и не понес.