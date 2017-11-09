Протестующие армянские студенты требуют встречи с премьером

Премьер-министр Армении Карен Карапетян выразил готовность встретиться с демонстрантами, протестующими против ограничения права на отсрочку от армии, передает Новости Армении.

Член инициативы «Во имя развития науки», один из организаторов студенческой забастовки Давид Петросян у здания правительства Армении заявил о том, что студенты не знают ничего о позиции премьер-министра на этот счет, а она им интересна.

Старший помощник главы Правительства Армении Арам Вардеванян в беседе с журналистами сообщил о том, что премьер-министр предлагает в течение 15-20 минут составить группу из 5 человек, которая примет участие в рабочем обсуждении у него.

«Поскольку обсуждение будет рабочего характера, мы должны извиниться перед представителями СМИ за то, что на этой встрече их не будет, после обсуждения мы, естественно представим его итоги. Для эффективности работы в подобном формате удобен лишь такой вариант», - заявил Вардеванян.

Сами протестующие студенты желают, чтоб встреча была заснята и на ней присутствовали журналисты. Они попросили 15 минут для принятия окончательного решения. В конце концов, стороны договорились о том, что встреча будет заснята и размещена на сайте правительства ftp.gov.am.