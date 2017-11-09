В Германии медбрат убил 106 человек

Правоохранители немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, основываясь на результатах токсикологической экспертизы, подозревают, что бывший медбрат Нильс Хёгель отравил 106 пациентов, что на 16 человек больше, чем предполагалось ранее, передает РИА Новости сообщение из совместного пресс-релиза полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.

Ранее Нильс Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двоих пациентов: в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Сам осужденный заявлял, что убил около 90 человек в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.

"В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев", — говорится в документе.

Впервые в совершении преступных действий Хёгеля заподозрил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациенту случилось выжить после смертельной инъекции, а медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов опасного лекарства.

Хёгель заявил, что делал эти инъекции в целях реанимировать пациентов, выставив себя их спасителем перед коллегами.