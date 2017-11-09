Подписаться на уведомления
 

В Германии медбрат убил 106 человек

 

Правоохранители немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, основываясь на результатах токсикологической экспертизы, подозревают, что бывший медбрат Нильс Хёгель отравил 106 пациентов, что на 16 человек больше, чем предполагалось ранее, передает РИА Новости сообщение из совместного пресс-релиза полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.

Ранее Нильс Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двоих пациентов: в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Сам осужденный заявлял, что убил около 90 человек в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.

"В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев", — говорится в документе.

Впервые в совершении преступных действий Хёгеля заподозрил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациенту случилось выжить после смертельной инъекции, а медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов опасного лекарства.

Хёгель заявил, что делал эти инъекции в целях реанимировать пациентов, выставив себя их спасителем перед коллегами.

1369 просмотров


Старости
Яркая сподвижница Гейдара Алиева
Яркая сподвижница Гейдара Алиева Сегодня ей 66 лет
Наша погода
Сегодня 14° / 12°
10 Ноя 15° / 9°
11 Ноя 17° / 11°
12 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

В Ираке казнили трех курдов
В аэропорту Киева задержали азербайджанца, продававшего украинок в ОАЭ
Закир Гасанов выступил на заседании НАТО Фото
Эрдоган: «Гюлен и его пособники будут наказаны»
В Ижевске рухнул жилой дом видео
Туркменбаши поиграл в баскетбол на велосипеде Видео
В России пропал вертолет
Вагит Алекперов объявил о «смерти Мубариза Мансимова»
Миллионеры бегут из Саудовской Аравии
В Германии медбрат убил 106 человек
Протестующие армянские студенты требуют встречи с премьером
Экс-премьера Ливана взяли в заложники в Саудовской Аравии
Карпов восхищен азербайджанскими шахматистами
Азербайджанец продавал в Москве билеты на несуществующий концерт Билана
Под Петербургом исчез газопровод стоимостью почти в 2 миллиарда рублей
Мария Захарова о встрече Налбандяна и Мамедъярова
Армия Асада освободила от ИГИЛ последний оплот
В Турции задержан азербайджанский контрабандист
И снова вокруг Ирана новый автор haqqin.az
Евросоюз в ожидании отставки Терезы Мэй
В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу
Умерла «девушка Джеймса Бонда»
Мировые звезды на дне рождения Араза Агаларова фото
Кевин Спейси приставал к сыну американской телеведущей
Ильгар Гаджиев строит небоскребы в центре Москвы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться