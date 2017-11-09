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Миллионеры бегут из Саудовской Аравии

 

Власти Саудовской Аравии заморозили банковские счета принца Мухаммада бин Наифа аль-Сауда, еще весной текущего года являвшегося наследником престола, а также ряда его приближенных, сообщает телекомпания «Аль-Джазира».

Принц Мухаммад, племянник короля Салмана, стал наследным принцем в 2015 году, после изменения порядка престолонаследия. Однако в июне 2017 года он был лишен этой привилегии, перешедшей к его тезке - сыну короля Мухаммеду бин Салману. Тогда же он был смещен с поста министра внутренних дел.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщает, что некоторые миллиардеры и миллионеры Саудовской Аравии ныне заняты изысканием способов вывода своих активов из страны и соседних государств. Уточняется, что магнаты опасаются заморозки их средств и массовых арестов.

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