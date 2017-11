Вагит Алекперов объявил о «смерти Мубариза Мансимова»

«В результате налоговых "фокусов" Мубариза Мансимова танкерный флот Palmali идет ко дну». С таким утверждением выступила российская «Независимая газета», которая в своей статье пишет о финансовых проблемах, с которыми столкнулся миллиардер Мубариз Мансимов. В статье приведены также комментарии главы «Лукойл» Вагита Алекперова, с которым в настоящее время Мансимов судится. В частности, В.Алекперов характеризует нынешнее состояние бизнеса Мансимова как «предбанкротное».

В конце сентября 2017 года турецкая компания Palmali, единоличным владельцем которой является турецкий и азербайджанский предприниматель Мубариз Мансимов, объявила о подаче в Верховный суд Великобритании иска на 2 млрд долл. к Litasco - дочерней трейдинговой фирме российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

Криминальная картина

Как сообщала тогда Palmali, «иск охватывает предполагаемое невыполнение условий долгосрочного контракта между компаниями в отношении предоставления контрактного объема грузов со стороны Litasco». В ответ на это президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил: «Сегодня, вы знаете, Palmali - в предбанкротном состоянии. Я так думаю, это - чтобы просто привлечь внимание. У нас есть документ, подписанный Palmali, где они в 2015 году подписали, что никаких претензий к нам нет».

Подала ли Palmali иск к дочерней компании ЛУКОЙЛа и чем на самом деле обусловлен такой шаг, до сих пор неизвестно. Между тем сама турецкая компания и ее владелец все чаще оказываются замешанными в незаконных делах.

Серьезный удар по реноме Palmali в России нанесли результаты проведенной в 2013 году налоговой службой проверки деятельности входящего в турецкую группу ООО «Палмали» (город Ростов-на-Дону). Картина получилась не просто любопытная, а откровенно криминальная.

В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России, возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Скажем прямо, в любой цивилизованной стране уклонение от уплаты налогов относится к разряду серьезных преступлений.

Как считает следствие, пишет издание, «Алексей Михелев включил заведомо ложные сведения о сумме прибыли, полученной от перевозки грузов водным транспортом, в налоговые декларации за 2010 и 2011 годы. В результате компания не уплатила в бюджет за 2010 год налог на прибыль в размере более 881 млн рублей, а за 2011 год – более 401 млн рублей». Таким образом, судя по всему, мы видим последовательную и целенаправленную систему многолетних сомнительных финансовых комбинаций.

Из кармана в карман

На вопрос корреспондента «Коммерсанта», действовал ли директор «Палмали» самостоятельно или «с согласия кого-либо из учредителей», представитель Следственного управления на транспорте Следственного комитета России однозначно не ответил. Хотя, конечно же, не верится, что владелец компании Мубариз Мансимов не знал о действиях своего прямого подчиненного. Тем более что речь идет о весьма крупной сумме – более чем в 1,2 млрд рублей.

Судя по имеющимся документам, в конце 2013 года владевшая ООО «Палмали» компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi (зарегистрирована в Стамбуле) решила продать российскую фирму. В качестве покупателя выступила зарегистрированная на Мальте компания Palmali Holding Co. Ltd. Конечным владельцем той и другой компаний является все тот же Мубариз Мансимов. Можно сказать: взял из одного кармана и положил в другой.

Согласно отчету авторитетной аудиторской фирмы Deloitte Malta, компания была в дальнейшем продана за 230 млн долларов, как указано в подписанном 27 декабря 2013 года соответствующем соглашении.

В рамках этого соглашения Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi получила в 2013 году от Palmali Holding Co. Ltd авансовый платеж в размере 140 млн долл., а в 2014 году последовал второй платеж в сумме 90 млн долл. Однако полный контроль над ООО «Палмали» компания Palmali Holding Co. Ltd. получила только 1 января 2014 года.

Самое любопытное состоит в том, что зарегистрированный в России договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi и Palmali Holding Co. Ltd. был заключен только 5 ноября 2015 года, а 13 ноября того же года в Единый государственный реестр юридических лиц был внесен новый учредитель ООО «Палмали» – Palmali nHolding Co. Ltd. Но в договоре купли-продажи значится уже не 230 млн долларов, а всего лишь 6 112 377 – т.е. почти в 38 раз меньшая сумма.

Бизнес - это не цирк

Такие вещи в цирке называют фокусами: взмахнул артист палочкой - и вместо горки золота перед глазами у изумленной публики всего-то горка песка. Но расчеты частного бизнеса с государством – это не цирк, а серьезная ответственная работа, предполагающая взаимное доверие. А здесь вместо 44,8 млн долл., которые турецкая компания должна была уплатить в виде налога на прибыль, она «осчастливила» российский бюджет суммой в 1,222 млн долл.

Участники весьма сомнительной сделки, точнее, главный из них – Мубариз Мансимов, похоже, догадывались, что у налоговиков возникнут вопросы. Снять их решили путем добавления в договор купли-продажи смехотворного, но весьма циничного по содержанию пункта: «Продавец гарантирует, что заключает настоящий договор не вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является кабальной сделкой».

Похоже, никто из них не предполагал, что тайное рано или поздно становится явным.

«Независимая газета» надеется, что следственные органы России, жестко преследующие даже мелкие прегрешения бизнеса, обратят внимание на подозрительные схемы, в результате которых государству наносится огромный ущерб.

«Любой бизнес, а тем более большой и серьезный, опирается на репутацию компании. В этом мире любят повторять: «Вы можете взять мое слово и положить его в банк». Слово Мубариза Мансимова сегодня, создается впечатление, не стоит и гроша ломаного. Можно сказать, что танкерный флот Мубариза Мансимова стремительно идет ко дну. А репутацию, доверие и партнеров его компания, похоже, потеряла гораздо раньше», - пишет издание.