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В России пропал вертолет

 

Спасатели в Коми заняты поиском вертолета Ми-8, с которым пропала связь во время его аварийной посадки. На борту вертолета находились 10 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Экипаж вертолета Ми-8 сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с населенным пунктом Кедва. Однако связь с экипажем неожиданно оборвалась, и восстановить ее не удается", - сказал источник.

"На борту вертолета 10 человек", - отметил собеседник агентства. По тревоге к месту аварийной посадки  Ми-8 направлены спасатели, добавил он.

Указывается, что вертолет принадлежит авиакомпании СКОЛ.

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