Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов при посещении нового спортивного комплекса в Балканском велаяте продемонстрировал умение играть в баскетбол на велосипеде. Соответствующее видео опубликовал портал «Хроники Туркменистана».

Сначала глава государства выполнил ряд упражнений на снарядах, установленных в тренажерном зале. После этого он сел на велосипед и «мастерски» совершил несколько проходов к баскетбольному кольцу, «каждый раз точно забрасывая мяч в корзину», передает Turkmenportal.

Сообщается, что после посещения спорткомплекса политик вместе с соратниками совершил велосипедную прогулку по побережью Каспийского моря, полюбовавшись на морские просторы и живописные пейзажи.