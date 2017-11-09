В четверг в Ижевске обрушилась часть многоквартирного жилого дома по улице 10 лет Октября, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По их данным, разрушился один из подъездов дома. Свидетели утверждают, что в здании произошел взрыв.
В четверг в Ижевске обрушилась часть многоквартирного жилого дома по улице 10 лет Октября, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По их данным, разрушился один из подъездов дома. Свидетели утверждают, что в здании произошел взрыв.
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