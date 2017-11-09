Подписаться на уведомления
 

Эрдоган: «Гюлен и его пособники будут наказаны»

 

«Турция не преклоняла и не преклонит голову перед кругами, действия которых направляются террористическим течением Фетхуллаха Гюлена и террористами PKK», - передает «Анадолу» слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган заявил, что часть пособников течения Гюлена сегодня находится в тюрьмах, а часть бежала за границу, при том что сам Гюлен не может покинуть американский штат Пенсильвания.

«До каких пор он будет там находиться? Рано или поздно справедливость восторжествует: Гюлен и его пособники, на руках у которых кровь невинных людей, понесут заслуженное наказание», - сказал глава турецкого государства.

Президент напомнил о событиях 15 июля 2016 года: «В ночь попытки переворота было немало тех, кто звонил друг другу и поздравлял в связи с событиями в Турции. Мы пока не публикуем их имена, но говорим об этом в частных беседах в рамках международных мероприятий. Пусть никто не пытается ввести нас в заблуждение. Мы хорошо знаем реальное положение дел. Именно поэтому Анкара не допустит произвола со стороны ряда представителей зарубежных государств в Турции. Для этого будут приняты все необходимые меры».

396 просмотров


Старости
Яркая сподвижница Гейдара Алиева
Яркая сподвижница Гейдара Алиева Сегодня ей 66 лет
Наша погода
Сегодня 14° / 12°
10 Ноя 15° / 9°
11 Ноя 17° / 11°
12 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Футболисты Азербайджана в матче с Германией поставили на немцев? Скандальные обвинения
В Ираке казнили трех курдов
В аэропорту Киева задержали азербайджанца, продававшего украинок в ОАЭ
Закир Гасанов выступил на заседании НАТО Фото
Эрдоган: «Гюлен и его пособники будут наказаны»
В Ижевске рухнул жилой дом видео
Туркменбаши поиграл в баскетбол на велосипеде Видео
В России пропал вертолет
Вагит Алекперов объявил о «смерти Мубариза Мансимова»
Миллионеры бегут из Саудовской Аравии
В Германии медбрат убил 106 человек
Протестующие армянские студенты требуют встречи с премьером
Экс-премьера Ливана взяли в заложники в Саудовской Аравии
Карпов восхищен азербайджанскими шахматистами
Азербайджанец продавал в Москве билеты на несуществующий концерт Билана
Под Петербургом исчез газопровод стоимостью почти в 2 миллиарда рублей
Мария Захарова о встрече Налбандяна и Мамедъярова
Армия Асада освободила от ИГИЛ последний оплот
В Турции задержан азербайджанский контрабандист
И снова вокруг Ирана новый автор haqqin.az
Евросоюз в ожидании отставки Терезы Мэй
В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу
Умерла «девушка Джеймса Бонда»
Мировые звезды на дне рождения Араза Агаларова фото
Кевин Спейси приставал к сыну американской телеведущей
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться