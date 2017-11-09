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Закир Гасанов выступил на заседании НАТО Фото

 

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в состоявшейся сегодня в Брюсселео встрече министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

 

На заседании были обсуждены вопросы безопасности в Афганистане, будущее миссии «Решительная поддержка» и перспективы развития афганских сил обороны и безопасности.

Выступивший на заседании генерал-полковник З.Гасанов отметил вклад Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане и важность реализации в этой стране программ в учебно-образовательной, инфраструктурной, транспортной, инвестиционной и прочих сферах.

«Азербайджан как надежный партнер альянса и после 2017 года будет оказывать помощь Афганистану в деле его обороны и безопасности», - сказал З.Гасанов.

Особо отметив геополитическом значение железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, открытие которой состоялось на прошлой неделе, министр обороны подчеркнул, что данный проект, ставший важнейшей частью транспортного пространства Европы и Азии, создает благоприятные условия в обеспечение нужд миссии «Решительная поддержка».

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