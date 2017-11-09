В аэропорту Киева задержали азербайджанца, продававшего украинок в ОАЭ

В аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который вербовал и переправлял в Объединенные Арабские Эмираты украинок для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

32-летний задержанный пытался переправить в Дубай четырех украинок в возрасте от 20 до 25 лет. Установлено, что преступник на протяжении последних трех лет занимался вербовкой молодых женщин в Турцию и ОАЭ, обещая им высокий заработок за работу в сфере интимных услуг. По прибытии у жертв отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление им виз и проездных документов, втягивая в долговую зависимость.

В ходе расследования правоохранители также задокументировали факт переправки злоумышленником через границу еще одной 24-летней украинки.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.