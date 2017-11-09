В 18:00 на стадионе «Далга Арена» начнется отборочный матч молодежного чемпионата Европы - 2019 между сборными Азербайджана и Германии.

Несколько минут назад в Твиттере появилось сообщение об инсайдерской информации, способной заинтересовать любителей делать ставки на футбольные игры.

Пользователь Dimitrovich, известный тем, что занимается продажей информации о договорных играх, выставил такой твит:

Мы обратились к автору твита за более подробной информацией, получив от него следующий ответ:

Как понятно из информации, оказавшейся в распоряжении у названного пользователя, некоторые футболисты сборной Азербайджана сделали ставку в букмекерских конторах на то, что Германия забьет в ворота нашей команды более трех голов: коэффициент – 1,83. То есть, поставив на это, допустим, 1000 манат, можно выиграть в итоге целых 1830.

Насколько достоверна данная информация – судить трудно. Ведь сборной Германии вполне по силам и без каких-либо ухищрений забить «молодежке» Азербайджана более трех голов, а потому и поддаваться для этого нашим футболистам ей вовсе не обязательно.

Напомним: в первом матче, который состоялся 6 октября в Коттбусе, Германия победила Азербайджан со счетом 6:1.