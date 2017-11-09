Туристический маршрут к высокогорному азербайджанскому селу Демирчи ведет от берегов реки Пирсагатчай к склонам Большого Кавказского хребта. Именно там расположено одно из самых древних ремесленничьих поселений Шемахинского района. Раньше именовалось оно "Гюнейчай", лишь позднее получив свое нынешнее название, полностью соответствующее образу жизни местных жителей. Исторически в селе этом произрастали искусные мастера кузнечного дела и других ремесел, связанных с металлобработкой.

Село расположено на краю древнего Шелкового пути, а потому издавна действовало здесь несколько караван-сараев. Чтобы воссоздать исторический облик этого места, в последнее время здесь восстанавливают многие старинные строения. В частности, реставраторы и строители хотят восстановить мечеть, возведенную в 755 году. Этот храм – древнейшее культовое сооружение на территории Азербайджана.

В селе Демирчи открыта выставка, представляющая экспонаты Шемахинского историко-краеведческого музея, позволяющая проследить жизнь поселения на протяжении столетий, увидеть древние изделия кузнечного ремесла.

В возрождении села активно участвует организация ABAD, созданная при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Одно из назначений ABAD - содействие развитию народных ремесел на основе семейного бизнеса и реализации изделий сельчан.

Социальный проект ABAD поддерживает мастеров-ремесленников по всему Азербайджану, организует продажу их работ, национальных сувениров. Вся прибыль, полученная от продаж, переводится на счета самих мастеров.

Вот и в Демирчи туристам предложат множество оригинальных изделий и сувениров из металла. А живописная природа местности – горы, леса, речки - располагает и к отдыху и к путешествиям.

Туристическая инфраструктура Демирчи свидетельствует о том, что в Азербайджане в последнее время сделано очень много для развития туризма. Именно здесь туристы смогут узнать о древней и богатой культуре Азербайджана, познакомиться с разнообразием национальной кухни и с безграничным гостеприимством нашего народа.