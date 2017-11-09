ДТП в Шемахе: ранен племянник главы района

В Шемахе произошло ДТП, в результате которого пострадал племянник главы ИВ Агсуинского района.
Как сообщает АПА, в результате столкновения двух автомобилей марки «ВАЗ» пострадали 4 человека: водитель ВАЗ 21015 Джавид Новрузов и его пассажир Джомардов Вусал Чингиз оглу (1984 г.р.), а также водитель ВАЗ 2107 Фарадж Искандерзаде и его пассажир, житель села Пиргасанлы Агсу Сеидалиев Фагил Мирфазил оглу. Потерпевшие доставлены были в Шамахинскую и Агсуинскую ЦРБ.
Отметим: Фарадж Искандерзаде является сотрудником ИВ Агсуинского района по селу Гарагоюнлу, а Сеидалиев Фагил - племянником главы ИВ названного района Энвера Сеидалиева.