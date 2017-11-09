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Бывшие члены правительства Каталонии остались за решеткой

 

Национальная судебная коллегия Испании постановила оставить под стражей отстраненных от власти членов каталонского правительства, которые попытались оспорить правомерность их задержания, сообщает газета La Vanguardia.

По ее информации, судья отклонил ходатайства о пересмотре решения о заключении политиков под стражу.

Ранее Национальная судебная коллегия постановила арестовать восьмерых экс-руководителей каталонских департаментов. Прокуратура обвиняет бывших членов правительства автономии в бунте, мятеже и растрате финансовых средств. Согласно испанскому законодательству, только лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей каждому из них грозит до 30 лет тюремного заключения.

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