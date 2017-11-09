Папа Римский запретил продажу сигарет в Ватикане

Папа Римский Франциск запретил продажу сигарет на территории Ватикана, сообщает в четверг служба печати Святого престола. Об этом пишет РИА Новости.

"Папа Франциск принял решение о запрете в Ватикане продажи сигарет местным служителям начиная с 2018 года. Причины просты: Святой престол не может выступать в поддержку занятия, которое явным образом наносит вред здоровью людей. Согласно Всемирной организации здравоохранения, курение каждый год становится причиной гибели свыше семи миллионов человек по всему миру" — говорится в заявлении главы службы печати Ватикана Грега Берка.

Как рассказал РИА Новости один из сотрудников названной службы, на территории города-государства работает всего один магазин, где торгуют табаком.

"Несмотря на то, что сигареты, которые продаются сотрудникам и пенсионерам по сниженной цене, являются источником дохода для Святого престола, никакой прибыток не может быть признан законным, если получаем он за счет угрозы жизням людей", — подчеркнул Берк.