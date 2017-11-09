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Массовые аресты коррупционеров в Саудовской Аравии сотни задержанных

 

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, заявил о задержании 208 человек в рамках расследования коррупционных дел, семеро человек отпущены на свободу, сообщила газета "Аш-Шарк аль-аусат".

"Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу", — отметил генпрокурор.

Он отказался на этом этапе сообщить личные данные задержанных, сославшись на тайну следствия.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

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