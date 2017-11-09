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Напавших на азербайджанца скинхедов арестовали в Казани

Автор: Отдел информации 

В Казани по подозрению в убийстве студента - гражданина Республики Чад - задержали скинхедов, жертвами которых были иностранцы, в том числе и гражданин Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на ИА «Татар-информ».

Павел Серов

«Как выяснилось, 18 января подозреваемые у Парка Победы в Казани напали на 23-летнего гражданина Азербайджана – продавца магазина «Смешные деньги», они несколько раз ударили его молотком и дубинкой», - сказал в интервью информационному агентству заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД Татарстана Павел Серов.

По его словам, жертвами скинхедов, кроме гражданина Азербайджана, нападениям скинхедов подверглись также граждане центральноазиатских и африканских стран. Всего жертвами этой банды стали 18 иностранцев.

Розысками банды скинхедов занимались МВД, ФСБ и Следственный комитет Татарстана.

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