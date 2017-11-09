США и Китай нашли альтернативу «Силе Сибири»

Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Проект оценивается в 43 миллиарда долларов, он может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов кубометров газа в год. Соглашение подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Китайская China Petrochemical Corp., более известная как Sinopec Group, и американская Alaska Gasline Development Corp. подписали соглашение и одобрили план, который позволит поставлять СПГ в Китай. Согласно плану, от северных месторождений на Аляске будет проложен газопровод протяженностью 800 миль до завода СПГ на юге штата, откуда сжиженный газ можно будет погрузить на танкеры и отправить в Китай. В проекте также участвуют власти штата Аляска, China Investment Corp. и Bank of China Ltd.

В настоящий момент российская сторона реализует проект «Сила Сибири», мощность которого составляет 38 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи в Китай, а также на Дальний Восток. Договор о поставках газа был заключен на 30 лет, он оценивается в 400 миллиардов долларов. Первые поставки должны начаться в 2018 году.