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Новым главой ПА ОБСЕ стал Георгий Церетели

 

Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) австрийский парламентарий Кристин Муттонен оставила свой пост, поскольку на состоявшихся в октябре выборах не была избрана в законодательный орган своей страны. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте ПА ОБСЕ.

До лета будущего года, когда на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Берлине будет избран новый председатель организации, его обязанности будет выполнять представитель Грузии Георгий Церетели, который до сих пор был заместителем главы этого органа.

На состоявшемся в Копенгагене в четверг встрече с генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой и сотрудниками аппарата ассамблеи Церетели назвал в качестве своих приоритетов сохранение ценностей ОБСЕ и роли этой организации в урегулировании конфликтов, а также комплексный подход к проблемам безопасности в Европе.

Церетели в 1995-1999 годах был вице-мэром Тбилиси, в 1999 был избран в парламент Грузии, занимал пост министра и вице-премьера правительства страны. С 2012 года он был заместителем председателя ПА ОБСЕ.

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