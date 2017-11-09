Вашингтон об азербайджано-армянских переговорах

Женевская встреча президентов Азербайджана и Армении была важным сигналом, свидетельствующим о том, что стороны нагорно-карабахского конфликта готовы добросовестно вести переговоры. Об этом в четверг на Совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене сказал Гарри Камиан, поверенный в делах миссии США в ОБСЕ.

«Являясь страной-сопредседателем, Соединенные Штаты вновь заявляют о нашей решительной поддержке работы сопредседателей Минской группы, и мы высоко ценим ваше неизменное взаимодействие с сторонами в целях содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал Камиан.