Британка выиграла £574 тысяч в футбольный тотализатор

Равнодушная к футболу 58-летняя британская домохозяйка выиграла в тотализатор £574 тыс. (свыше $752 тыс.) при ставке всего в £1, сообщает газета Daily Mail.

"Обычно клиенты смеются, когда видят заявленную сумму в £574 тыс., однако этот случай доказывает реальность подобного исхода. Самый большой выигрыш до этого составлял около £25 тыс.", - цитирует газета Карли Фолкнера, работника букмекерской конторы William Hill's Leysdown-on-Sea, выплатившей приз победительнице.

Женщина в 12 матчах поставила на победу тех команд, чьи названия ей больше понравились. Участников ей зачитывал сын, футбольный болельщик. Один из клубов, принесших домохозяйке неожиданный приз, добился победы в самом конце матча, на 92-й минуте.

"Удача была явно на стороне леди, поскольку ее муж никогда ничего подобного не выигрывал. За свои 15 лет работы я впервые сталкиваюсь с подобным выигрышем", - приводит газета слова представителя букмекерской конторы Rupert Adams.