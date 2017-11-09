Эрдоган обвинил Запад в поддержке ПКК

«Страны Евросоюза предоставляют убежище террористической организации ПКК и не препятствуют проведению ими различных акций», - заявил сегодня турецкий лидер Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Они ходят по улицам Берлина. Они ходят по Парижу, по Австрии. Евросоюз якобы не приветствует и рассматривает ПКК как террористическую организацию. Если это так, то почему они могут свободно ходить под охраной полиции? Почему они размещают портреты лидера сепаратистской организации на своих государственных зданиях?» - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами органов местного самоуправления.

Он добавил, что европейские страны лишь делают вид, что борются с ПКК, а на самом деле поддерживают эту организацию.