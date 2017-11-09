Французский политик осудил решение суда против Азербайджана

Известный политик, бывший депутат французского парламента Жан-Франсуа Мансель высказался в поддержку Азербайджана после завершившегося под Парижем процесса, который проходил на основании искового заявления о диффамации против французских журналистов.

Как ранее сообщал haqqin.az, французский суд отклонил иск правительства Азербайджана против телеканала France 2, а также его сотрудников - Элизы Люсе и Лорана Ришара. В сентябре 2015 года журналисты подготовили предвзятый репортаж, фактически оклеветав Азербайджан. Наша страна потребовала опровержений и символической компенсации в размере 1 евро в качестве возмещения морального вреда.

Французский политик Жан-Франсуа Мансель, выступая на суде в сентябре, дал показания в пользу Азербайджана. Он заявил, что слово «диктатура», прозвучавшее в репортаже в адрес Азербайджана, «абсолютно чрезмерное».

Мансель не отрекся от своих слов и после решения суда, сказав об этом в интервью LeParisien.

«Я продолжаю полностью поддерживать Азербайджан, - заявил экс-депутат. – В Азербайджане нет жесткой диктатуры, как заявила Элиза Люсе в своей передаче. В ходе судебного процесса она сама призналась, что перешла черту. Если кто-то утверждает, что является журналистом, то сказанные им слова имеют большое значение, ведь пресса играет жизненно важную роль.

У Азербайджана есть демократическая конституция, регулярные выборы. Его население не несет клейма угнетенных народов. 90 процентов населения Азербайджана - мусульмане, но при этом государство там светское. Евреи, шииты и сунниты живут в мире».

Отвечая на вопрос о «политических заключенных, выборах в Азербайджане и PanamaPapers», Жан-Франсуа Мансель заявил, что на свете нет ничего чисто белого или чисто черного.

«Панамское досье»? Там каждый день бывают какие-то разоблачения. Это ничего не значит. Если Ильхам Алиев добивается результата, то это потому, что он - хороший президент, у которого нет соперников. В Азербайджане существуют другие демократические традиции, и ошибочно полагать, что нашу политическую систему можно внедрять повсюду. Это неоколониалистские рассуждения».

Самого Манселя обвиняют в коррупции и в заинтересованности защищать Азербайджан. В ответ на это бывший депутат напомнил о силе армянской диаспоры во Франции.

«Это обычные атаки врагов Азербайджана, - говорит он. – В Баку у меня бывают две поездки в год. Поезжайте со мной, посмотрите, а потом обсудим это. Не забывайте об очень мощном армянском лобби. Страны находятся в состоянии войны, и я думаю, что Франция должна сыграть определенную роль в урегулировании этого конфликта».