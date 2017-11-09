Председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике и труду Хады Раджабли на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год заявил о необходимости повышения размера критерия нуждаемости.

Как отметил депутат, сумма в 116 манатов является недостаточной, особенно учитывая, что такой показатель был установлен и на 2017 год.

Отметим, что в Азербайджане прожиточный минимум на 2018 год прогнозируется в среднем в 173 маната: для трудоспособной части населения – 183 маната, пенсионеров – 144, иждивенцев и детей – 154 маната.

Критерий нуждаемости учитывается при установлении размеров социальных выплат инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) и многодетным семьям.

В связи с этим руководитель Общественного объединения инвалидов Карабахской войны Этимад Асадов считает, что критерий нуждаемости должен быть установлен хотя бы на уровне 200 манатов.

«Если этот показатель составит 200 манатов, то неимущие люди смогут хотя бы продукты питания покупать в достаточном количестве», - сказал онhaqqin.az.

Руководитель Лиги трудовых прав Сахиб Мамедов также уверен, что критерий нуждаемости в Азербайджане должен быть повышен.

«Причем это увеличение должно быть существенным, а не в несколько манатов, как это у нас обычно делается», - отметил он.

Но вот экономист, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов с этим не согласен и считает, что если уж поднимать этот критерий, то не больше чем до 130 манатов.

«Хотя я, в принципе, вообще против такого показателя, потому что социальные выплаты на основании критерия нуждаемости приучают людей к иждивенчеству. Думаю, что гораздо важнее обеспечить людей постоянной работой и нормальной заработной платой», - заявил В.Ахмедов.