Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Австралийская актриса Порша де Росси рассказала в Twitter, что ее домогался Стивен Сигал. По ее словам, это произошло в собственном офисе звезды боевиков в ходе пробы.

Де Росси, которая состоит в лесбийском браке со знаменитой телеведущей Эллен ДеДженерес, заявила, что актер напомнил ей о важности «химии» в отношениях вне экрана, после чего расстегнул «ширинку на своих кожаных штанах».

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”