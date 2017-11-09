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Саудовская Аравия резко сократит поставки нефти

 

Саудовская Аравия со следующего месяца намерена сократить экспорт нефти во все регионы, в которые она осуществляет поставки. Экспорт нефти из страны в декабре уменьшится на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ноябрем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики Саудовской Аравии.

Поставки саудовской нефти в США сократятся на 10%, сообщил он.

Согласно данным министерства энергетики США, импорт нефти из Саудовской Аравии на неделе, завершившейся 3 ноября, составлял 816 тыс. б/с. В октябре средний показатель равнялся 506 тыс. б/с.

Государства ОПЕК+ продолжают придерживаться соглашения об ограничении добычи нефти, рассчитывая добиться восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Они уже добились некоторого успеха: избыток мировых запасов нефти сокращен примерно наполовину, а цены на нефть находятся на максимумах с 2015 года.

Следующее заседание нефтедобывающих стран пройдет 30 ноября в Вене, и эксперты не исключают, что срок действия соглашения об ограничении производства нефти, истекающий в марте 2018 года, может быть продлен.

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