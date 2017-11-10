В Запорожье ночью полиция задержала троих азербайджанцев, которые ехали на угнанном в Днепре автомобиле Mercedes. Как передает Кorrespondent.net, при обыске у задержанных нашли гранаты и пистолет. Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Золотоноша на своей странице в Facebook.

"Во время задержания и в ходе проведения обысков (по месту проживания и в авто) изъято две гранаты и пистолет. Все трое – граждане Азербайджана, будут отвечать сразу по нескольким статьям – 289, 263 и 190 УК Украины", – написал Золотоноша.