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МИД России об урегулировании в Карабахе

 

Россия в координации с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ готова продолжить посреднические усилия по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорно-карабахской проблемы. Об этом сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление сопредседателей Минской группы.

«Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», - сказал Лукашевич.

По его словам, состоявшаяся после длительного перерыва в Женеве 16 октября встреча президентов Азербайджана и Армении стала значимым результатом посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ходе активных контактов с Баку и Ереваном. «Важно, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему повышению доверия между сторонами и в итоге продвижению к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. Надеемся, что констатированная по итогам встречи президентов в Женеве конструктивная атмосфера на переговорах будет сохранена. Рассчитываем на результативность запланированных до конца года встреч сопредседателей с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», - сказал Лукашевич.

Представитель РФ ОБСЕ считает, что необходимым условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей МГ ОБСЕ служит поддержание в регионе мира и стабильности.

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