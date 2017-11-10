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Макрон прилетел на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

 

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с кратким визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в международном аэропорту Эр-Рияда он проводит сейчас переговоры с саудовским наследным принцем Мухамедом бен Салманом.

Ранее на пресс-конференции в Дубае по итогам визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Макрон заявил, что намерен обсудить с кронпринцем его недавние внутриполитические решения, а также саудовско-иранское противостояние и ситуацию в Ливане.

Бейрут обратился к Парижу с просьбой выступить посредником и прояснить судьбу премьер-министра Саада Харири, который находится в Эр-Рияде. По сведениям правительственного источника, у ливанской стороны имеется информация о том, что Харири, который имеет саудовское подданство, задержан властями королевства и находится под домашним арестом.

Он подозревается в причастности к разразившемуся в королевстве коррупционному скандалу. 4-5 ноября принц Мухаммед бен Салман санкционировал аресты 11 членов правящей семьи, а также нескольких десятков бывших и действующих министров по обвинению в финансовых махинациях и злоупотреблении властью.

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