Чистки в правящей элите и генералитете Cаудии - часть нового геополитического проекта по окончательному решению палестинского вопроса, убежден источник haqqin.az в правительстве Египта.

Инициаторами проекта, который пытаются сохранить в тайне, являются США, Израиль, Египет, Саудовская Аравия и ряд других стран. Его разработка шла последние пять лет, а реализация станет главным политическим событием ХХI века, отметил источник.

Старт претворению в жизнь задуманного был дан на арабо-американском саммите в мае этого года в Эр-Рияде, где собрались лидеры десятка исламских государств, руководители исламских общественных организаций и куда прибыл президент США Трамп.

Как поведал источник, согласно проекту, палестинцы Газы получат от Египта часть территории Синайского полуострова, причем в четыре раза большую, чем сам сектор Газа. В расширенной Газе будет создано палестинское государство, куда переселятся все проживающие за рубежом палестинские беженцы.

В то же время Западный берег останется в составе Израиля на правах автономии, а палестинцы откажутся от требований возвращения его к границам, признанным до 1967 года. Гарантами этого договора будут США, Египет, Саудовская Аравия и еще десяток арабских стран. Одним из условий реализации плана была изоляция Катара и нейтрализация поддержки правительством Эрдогана организации ХАМАС.

На сегодняшний день изоляция Дохи фактически осуществлена, а панарабский рупор - телеканал «Аль-Джазира» сильно ограничен в возможностях вещания на арабский мир. Правительство Турции сейчас больше озабочено курдским вопросом у своих юго-западных границ, нежели палестинской проблемой. Причем у США, которые контролируют курдские военно-политические организации, есть что предложить Анкаре для обеспечения ее лояльности к проекту по палестинскому вопросу.

Что же касается Египта, то у него интересы многовекторные. В данное время страна пребывает в глубоком экономическом кризисе, и без финансовой помощи Саудовской Аравии и ОАЭ властям в Каире придется очень туго. Так что он будет вынужден согласиться с условиями плана.

К тому же с реализаций палестинского плана США и другие страны обещают правительству Абделя Фатеха ас-Сиси поддержку на многие годы вперед. А нынешние правители в Египте намерены быть во власти не меньше, чем их предшественник Хосни Мубарак, который правил Египтом почти 30 лет.

Передача части Синая палестинцам должна стать гарантией власти ас-Сиси, а Палестина на ее территории - рычагом влияния на международной арене. Сейчас 90% территории египетского Синая - пустыня, то есть за 35 лет после возвращения этой территории Израилем египтяне никакой инфраструктуры там создать не смогли.

Источник утверждает, что именно с этим планом связана резкая смена позиции США по ядерному соглашению с Ираном. Теперь США хотят вновь зажать Иран в тиски санкций, тем самым максимально ограничив возможности торпедирования Тегераном плана решения палестинского вопроса.

Среди палестинцев есть как сторонники, так и противники этого проекта. У главного противника - организации ХАМАС - остается все меньше союзников за рубежом. Инициаторы проекта рассчитывают, что оставшиеся без политической, и, что особенно, важно финансовой помощи лидеры ХАМАС будут вынуждены поставить свою подпись под соглашением по созданию Палестины на Синайском полуострове.

Однако есть и другая версия, когда добро или, напротив, отказ руководства ХАМАС принять этот план, вызовет кровавое гражданское противостояние в Газе. Именно на случай такого поворота событий Эр-Рияд, Абу-Даби, Каир и другие страны предусмотрительно постарались заглушить голос «Аль-Джазиры», чтобы мир не мог узнать о происходящем в Газе, ведь десятки арабских стран отключили трансляцию этого телеканала с эфирного и кабельного вещания, сообщил источник.