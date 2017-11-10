Путин и Назарбаев готовят альтернативу проекту Баку-Тбилиси-Карс

«Запуск новой железной дороги из Китая в Европу через территории России и Казахстана положительно отразится на промышленности и логистике стран». Об этом накануне, 9 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам пленарной сессии ХIV Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Челябинске.

«Я присоединяюсь к тому, что сказал Нурсултан Абишевич (Назарбаев) по поводу возможной реализации крупного проекта строительства железнодорожной магистрали из Китайской народной республики через Казахстан и Россию, затем дальше в Европу. Это могло бы быть очень хорошим стимулом в развитии целых отраслей производства», — сказал он.

«Это дало бы хороший импульс в развитии целого ряда отраслей, поскольку проект мог бы быть очень масштабным», — заявил Путин.

Он также охарактеризовал прошедший в Челябинске форум как содержательный. «Обсуждено состояние и перспективы двухстороннего межрегионального сотрудничества в самых разных областях. Говорили о том, что нужно делать в перспективе для того, чтобы улучшить наше взаимодействие в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, науки и образования», — подчеркнул он.

30 октября официально открылась железная дорога Баку — Тбилиси — Карс (БТК). Это транспортный коридор, который станет новым железнодорожным маршрутом, связывающим Европу и Азию в обход России. На торжествах в Баку по случаю открытия побывали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, президент Турции Реджеп Эрдоган, а также премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Строительство БТК началось в 2007 году. Общая протяженность БТК составляет 826 километров. Пиковая пропускная способность коридора составит до 17 млн тонн грузов в год.

Напомним, на последнем саммите президентов Азербайджана, Ирана и России в Тегеране, Ильхам Алиев выступил с инициативой объединения двух транспортных коридоров – Баку-Тбилиси-Карс и маршрута «Север-Юг».