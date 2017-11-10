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Азербайджан кормит своих граждан лучше, чем Россия экспертная оценка

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

На 2018 год правительство установило сумму среднего прожиточного минимума в Азербайджане на душу населения на уровне 173 манатов.  Для трудоспособных граждан этот показатель равен 183 манатов, пенсионеров – 144, детей – 154 маната. То есть по сравнению с нынешним годом прожиточный минимум станет больше на 11,6%.

«Повышение размера прожиточного минимума принято с целью компенсации инфляции этого года. Согласно официальным данным Госкомстата, за этот год инфляция составила 13,9%», - отметил эксперт-экономист Вугар Байрамов, комментируя haqqin.az решение правительства.

Вугар Байрамов

Вместе с тем, как подчеркнул эксперт, доля расходов на продовольствие в потребительской корзине, опять же по данным Госкомстата, составляет 60%, что больше, чем в других странах.

Отметим, что доля продовольствия в потребительской корзине в России составляет около 50%, в странах ЕС - не более 20%, в США - 18%.

В.Байрамов считает, что влияние на потребительскую корзину в нашей стране оказало повышение расходов населения на инновационные услуги. Теперь при расчете прожиточного минимума надо принимать во внимание не только продовольственные и непродовольственные товары, но и услуги интернета и пр.   

В ситуации роста цен на потребительском рынке следовало бы установить большую сумму прожиточного минимума, полагает эксперт. По его оценке, для работающего населения объем прожиточного минимума должен быть не меньше 200 манатов.

Именно такая сумма покрывает минимальные расходы среднестатического гражданина страны.

«Реальность определенной правительством суммы в 173 манатов на 2018 год зависит от уровня инфляции и курса маната. Падение курса национальной валюты может привести к росту цен, что окажет негативное влияние на прожиточный минимум. Повышение на 11,8% - дело хорошее, но правительству все же следовало довести прожиточный минимум до 200 манатов», - убежден В.Байрамов.

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