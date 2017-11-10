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В Саудовской Аравии победили коррупцию наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Поистине революционная чистка в высших эшелонах власти Саудовской Аравии ставит наследного принца Мохаммеда бин Салмана в ситуацию, когда ему уже нельзя останавливаться. Число членов королевской семьи, желающих поквитаться с ним за обиду, растет.

команда реформаторов бин Салмана

Генеральный прокурор Саудовской Аравии генерал Сауд аль-Моджеб рассказал некоторые подробности беспрецедентных арестов по всей стране, которые прошли в воскресенье. Всего было задержано 208 человек, включая 11 принцев. Семерых после допросов отпустили на свободу. Другие находятся в люксовых отелях под охраной: дорогие гостиницы нынче тут служат местами содержания под стражей очень важных людей, привыкших к самому высокому уровню комфорта.

Перед свежесозданным комитетом по борьбе с коррупцией, который возглавил коронный принц Мохаммед бин Салман, стоит очень сложная задача. Объектом расследования являются члены королевской семьи. Среди арестованных – два сына предыдущего короля Абдуллы, включая принца Митебу, возглавлявшего до недавнего времени Национальную гвардию и еще не так давно претендовавшего на трон.

Всех членов многочисленной королевской династии Аль Сауд насчитывается около 25 тысяч человек, из которых только принцев около двух сотен. Будучи связаны родственными узами разной степени близости с основателем королевства Абдель Азизом бин Саудом, они все рассматривают страну как свою вотчину. Коррупционная практика тут неотъемлема от государственной должности.

Саудиты просто воспринимают такую работу как заслуженную возможность «кормления» на посту. Обогащение коррупционным образом идет как бы по праву. Теперь вдруг сломать эту традицию и заместить ее западными нормами бескорыстного служения государству, да еще по капризу 32-летнего принца, обошедшего более старших и более опытных членов королевской семьи, это многими должно восприниматься как неслыханное покушение на законные, освященные традицией права.

Никаких свидетельств сопротивления наследному принцу пока не видно и не слышно, но это не значит, что их нет и не будет. Размер приписываемых злоупотреблений коррумпированной верхушки огромный – речь идет о ста миллиардах долларах, недополученных страной. Якобы таковы результаты трехлетнего расследования, по словам генерального прокурора.

Но неофициально называют цифру до восьмисот миллиардов долларов, накопленных на зарубежных счетах коррупционеров. В самой Саудовской Аравии заморожено около 1700 банковских счетов частных лиц. Власти не скрывают, что прошедшая волна задержаний – лишь первая в ряду комплексных мероприятий по очищению руководства страны от мздоимцев и мошенников.

Практически никто сейчас не может чувствовать себя в безопасности. Молодой крон-принц с учетом преклонного возраста отца короля Салмана, которому 82 года, готовится в относительно близкой перспективе взойти на трон, и ничто этому не должно помешать. А нажив своими нынешними действиями серьезных врагов, он уже просто не может вдруг смягчить свою политику, поскольку месть не замедлит прийти. Недовольные могут указывать на роскошный образ жизни самого короля и его наследника, но сила и решительность пока на их стороне. И оступаться нельзя – съедят.

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