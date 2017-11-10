В Ираке задержали 200 азербайджанок

Силы безопасности Ирака задержали несколько сотен россиянок и азербайджанок, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как передает haqqin.az со ссылкой на Deutche Welle, об этом в своем микроблоге Twitter сообщила 8 ноября депутат иракского парламента Виян Дахил.

"512 россиянок и 200 азербайджанок были в качестве членов ИГ задержаны и заключены под стражу иракскими силовиками", - написала парламентарий. Подтверждения этой информации из официальных источников нет.

Ранее в 2017 году от ИГ были освобождены иракские города Мосул и Таль-Афар, считавшиеся оплотами боевиков. После этого в СМИ появилась информация о большом количестве женщин, задержанных правоохранительными органами Ирака по подозрению в терроризме. Общее число задержанных женского пола оценивалось примерно в 1500 человек.