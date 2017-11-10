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МИД Азербайджана об азербайджанках в иракском плену эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Армия Ирака задержала 512 россиянок и 200 гражданок Азербайджана по подозрению в членстве в террористической группировке "Исламское государство", заявила иракский депутат Виан Дахиль, сообщило haqqin.az со ссылкой на Deutche Welle.

"Пятьсот двенадцать женщин из России и 200 из Азербайджана были задержаны силами Ирака и направлены в тюрьму как члены ИГИЛ", - написала парламентарий в Twitter.

При этом где были задержаны женщины и за какой период приводятся данные, не уточняется.

Между тем, источник в Минобороны Ирака в интервью РИА Новости заявил, что распространенная депутатом иракского парламента информация о якобы задержанных 512 россиянках, предположительно примкнувших к террористической группировке "Исламское государство", не соответствует действительности.

Но, при этом он подтвердил, что задержанные есть и они различных национальностей", — заявил собеседник агентства.

Между тем, как ранее сообщал haqqin.az, после разгрома «Исламского государства» в Ираке все активнее стал обсуждаться вопрос женщин и детей, которые являлись или являются членами семей боевиков, присоединившихся к ИГИЛ. Среди них есть и граждане Азербайджана.

Как заявил в беседе с haqqin.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, им известна эта проблема. «Мы проводили в МИДе даже встречи с родственниками тех, кто находится в Ираке. Внешнеполитическое ведомство страны ведет активную работу, находится в постоянном контакте с иракскими властями и с посольством Азербайджана», - подчеркнул собеседник.

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