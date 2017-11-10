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Белый дом: "Встречи Путина и Трампа не будет"

 

Встречи президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме не будет, сообщает Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

"Трамп не будет встречаться с Путиным во Вьетнаме", - сообщает агентство.

Ранее заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Майкл Энтон говорил, что окончательного решения по поводу возможной встречи Трампа и Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме пока нет.

До этого Трамп дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить с ним вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины.

В ходе визита Трампа в Пекин госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался подтвердить договоренность сторон насчет означенной встречи.

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