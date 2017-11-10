В Вене обсудили карабахский конфликт

Накануне в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ с участием cопредседателей Минской группы - Игоря Попова (Россия), Стефано Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) были обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report.
Сопредседатели представили на Постоянном совете ОБСЕ подробную информацию о развитии переговорного процесса и свои оценки текущей ситуации в регионе.
В заседании также участвовали личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик и глава Группы планирования высокого уровня полковник Ханц Лампальцер.