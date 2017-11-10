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Эр-Рияд угрожает главе Палестины

 

Саудовская Аравия выдвинула ультиматум председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу, потребовав от него принятия мирной инициативы, о которой в ближайшее время объявит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на источники в Рамалле.

В противном случае, согласно источнику, в Эр-Рияде будут добиваться отставки Аббаса.

Напомним: 7 ноября Аббас неожиданно прилетел в Эр-Рияд на переговоры с королем Салманом бин Абдул-Азизом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. При этом в СМИ было отмечено, что палестинский лидер был именно "вызван" к монарху.

Аббас вылетел в Эр-Рияд из Шарм-эль-Шейха, где до того провел переговоры с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Раи аль-Юм" утверждает, что Саудовская Аравия намерена вовлечь палестинцев в формируемую ею коалицию, направленную против Ирана и "Хизбаллы". Идея создания такой коалиции, как сообщается, имеет поддержку лично у президента США Дональда Трампа.

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