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Нетаньяху заговорил о попытке госпереворота в Израиле

 

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о попытках государственного переворота в Израиле, за которыми стоит, в частности, ряд влиятельных оппозиционных политиков. Такое высказывание израильского премьера последовало после многочасового его допроса полицией страны. 

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и в попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благожелательном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента компании — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

"Мы подтверждаем, что премьер-министр допрашивался в течение нескольких часов в своей иерусалимской резиденции в рамках расследования, которое ведет "Лахав-433", — говорится в заявлении полиции, упомянувшей национальное подразделение, специализирующееся на расследовании особо тяжких преступлений и коррупционных дел.

Нетаньяху допросили в пятый раз. Его предыдущая встреча со следователями состоялась в марте. С тех пор у полиции появился государственный свидетель — экс-глава канцелярии премьер-министра Ари Харо, который согласился раскрыть всю имеющуюся у него информацию в обмен на смягчение наказания за совершенные им проступки.

Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, включенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием.

Сам премьер утверждает, что не совершал ничего противозаконного, обещая еще многие годы осуществлять  руководство страной и обвиняя оппозиционных политиков и журналистов в попытке учинить госпереворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру страны. Если расследование завершится выдвижением против него обвинений, то станет вопрос об отставке Нетаньяху.

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