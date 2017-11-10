Правоохранительные органы Украины обезвредили в Запорожье преступную группу, состоявшую из граждан Азербайджана. У подозреваемых, которые передвигались на угнанном автомобиле, изъято оружие и боеприпасы, сообщает областное управление полиции.

Граждан Азербайджана соответственно 1993, 1961 и 1995 года рождения подозревают в совершении ряда преступлений по статьям: «незаконное завладение транспортным средством», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «мошенничество» УК республики.

8 ноября работники полиции остановили на территории города Днепр автомобиль «Мерседес», принадлежащий турецкому гражданину и которым незаконно завладели фигуранты дела. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и досмотра их автомобиля правоохранители изъяли: гранату «Ф-1», гранату «РГД-5», 2 запала, пистолет EKOL 9 мм с признаками переработки, а также патроны к нему. Эти оружие и боеприпасы направлены были на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В связи с нарушением задержанными правил пребывания в стране и транзитного проезда через ее территорию соответствующие материалы были направлены в областное управление Государственной миграционной службы.

Продолжается проверка членов преступной группы на причастность к совершению нераскрытых преступлений на территории Украины.