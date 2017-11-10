Драка в бакинском ресторане: ранен певец

В Баку в доме торжеств «Мурад», расположенном в поселке Ходжасан, случился конфликт, в результате которого ножевое ранение получил 25-летний певец заведения Вюсал Джафаров, сообщает Xəzər Xəbər.
Согласно информации, размолвка произошла между Джафаровым и его знакомыми. Раненый был госпитализирован в Клинический медицинский центр №1.
Несмотря на то, что на первоначальном допросе Джафаров заявил о том, что был ранен в результате удара машины при переходе им дороги, дальнейшее следствие показало, что певцу было нанесено именно ножевое ранение и сделано это было его знакомыми.
По факту Управление полиции Бинагадинского района проводит расследование.