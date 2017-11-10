Польша предрекла Украине «реальные проблемы»

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказал мнение, что Украина вскоре может столкнуться с «настоящими проблемами».

При этом, по его словам, Варшава может помочь Киеву решить эти проблемы и выступить в качестве «адвоката» Украины.

«У нас все еще есть терпение, но другие европейские страны, например Венгрия и Румыния, уже открыто высказываются против интересов Украины. В декабре не состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии. Вместо этого пройдет встреча с Грузией», — приводит газета Nasz Dziennik слова польского дипломата.