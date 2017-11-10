Нынешнему президенту США Дональду Трампу предлагали весело провести ночь в Москве в обществе пятерых русских красавиц, но он отказался от столь соблазнительного предложения.

Как пишет NBCnews, после деловой встречи в Москве в 2013 году в связи с конкурсом «Мисс Вселенная» Трампу пообещали прислать в номер отеля целых пять русских красавиц.

Об этом, выступая на слушаниях в комитете разведки Конгресса заявил бывший телохранитель Трампа Кит Шиллер. Шиллер отметил, что воспринял предложение как шутку и ответил, что «они подобными вещами не занимаются».

Как утверждают источники, признания Шиллера были сделаны в ходе расследования по фактам досье, собранного на Трампа бывшим агентом британской разведки, в котором, в частности, утверждается, что у Трампа был секс с проститутками в период его пребывания в Москве в указанный период.

«О Боже, это полная ерунда!» - так Шиллер прореагировал на эти «данные».

По его словам, он и Трамп обсуждали предложение по дороге в гостиничный номер и посмеялись над ним. Он отметил, что Трамп прекрасно осознавал риск быть заснятым на видеокамеру в номере своего отеля в Москве. Шиллер выразил уверенность в том, что той ночью у Трампа никакого секса не было.