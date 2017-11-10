Тяжелое ДТП в Баку: погибли двое полицейских

На территории поселка Бузовны Хазарского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли двое полицейских. Информацию об этом haqqin.az подтвердили в пресс-службе МВД республики.

Согласно информации, автомобиль FİAT Doblo полка быстрого реагирования с госномером 90 AP 232 потерял управление и врезался в забор.

В результате ДТП погибли сотрудники полиции Гошгар Керимов и Эльнур Мамедов.

Получивший тяжелые ранения 32-летний Кямал Велиев госпитализирован 3-ю клиническую больницу. По словам врачей, его состояние среднетяжелое.

По факту ведется расследование.