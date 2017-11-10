От США потребовали прекратить поддержку сирийских курдов

Премьер Турции Бинали Йылдырым в ходе своего визита в США заявил, что Анкара ожидает от Вашингтона прекращения поставок оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG) в связи с тем, что вопрос борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" практически закрыт, сообщает Anadolu.

США оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК), что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

"Вопрос террористов ИГ в Сирии почти закрыт, а значит, у США не остается оснований для сотрудничества с YPG. Деятельность YPG вызывает серьезную обеспокоенность у Турции. США должны отказаться от этого сотрудничества. Вооружение, поставляемое США на север Сирии, в итоге попадает в руки террористов ПКК. Турция может доказать это конкретными фактами", — цитирует Йылдырыма агентство.

По словам премьера, эта тема обсуждалась во время его переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом.