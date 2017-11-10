Акция протеста студентов в Ереване

В Ереване уже четвертый день проводят забастовку студенты, протестующие против ограничения права на отсрочку от армии, сообщает News.am.

Согласно информации, молодые люди с утра собрались напротив главного корпуса ЕГУ и отказываются от посещения занятий.

«Мы должны еще сильней укрепить наши ряды, включить в них и другие группы. Ведущая комиссия парламента сегодня должна обсудить этот закон, и в 18:00 мы будем там. Мы должны принять участие в этом обсуждении», - заявил член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян.

Напомним: вчера протестующие встретились с премьер-министром Кареном Карапетяном, министром обороны Вигеном Саркисяном и министром образования и науки Левоном Мкртчяном. Однако двухчасовая встреча в правительстве Армении прошла безрезультатно.

Студенты выступают против отмены права на отсрочку от службы в армии, которая предусматривается статьями нового законопроекта «О воинской службе и статусе военнослужащего», уже принятого парламентом страны в первом чтении.