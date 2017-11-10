Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинской государственной филармонии, сообщает АзерТАдж.

Отмечается, что фундамент этого здания заложен был самим главой государства в 2012 году, а строительные работы по возведению объекта завершись в текущем месяце.

Глава государства разрезал ленту в ознаменование открытия филармонии и ознакомился с ее архитектурными особенностями.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл сегодня в Гянджу, сообщает АзерТАдж.

Глава государства посетил возведенный в центре города памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложив к нему цветы.

Глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев проинформировал президента страны о проведенных работах по благоустройству территории вокруг памятника.